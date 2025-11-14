Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda uçak yangın tatbikatı

Tatbikatta, Boeing 737-800 tipi özel olarak tasarlanmış eğitim uçağı kullanıldı. Senaryoya göre, içerisinde 150 yolcu ve 8 mürettebat bulunan uçağın motor kısmında yangın çıktı ve alevlerin kısa sürede diğer bölümlere yayıldığı varsayıldı. Bunun üzerine Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri, Erzincan Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

AFAD ekipleri, özel koruyucu kıyafetlerle kimyasal ve radyolojik ölçümler yaparak dekontaminasyon çalışmalarını tamamladı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından uçakta bulunan yaralılar tahliye edilerek ambulanslarla hastanelere taşındı.

Yetkililer, tatbikatın kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi ve acil durumlara karşı müdahale kapasitesinin artırılması açısından önemli bir işlev gördüğünü ifade etti.