Erzincan yerel seçim sonuçları 2019 | Erzincan ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Erzincan 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Erzincan yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Erzincan, 2019 seçim sonuçları Erzincan, 2019 yerel seçim sonuçları Erzincan, son yerel seçim sonuçları Erzincan, Erzincan ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

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2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.tr'de Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Erzincan Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Erzincan belediye başkan adayı Cemalettin Başsoy, CHP Erzincan belediye başkan adayı İsmail Taş, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, SP Erzincan belediye başkan adayı Muharrem Altay, DSP Erzincan belediye başkan adayı Hasan Uğurtürk, VP Erzincan belediye başkan adayı Kaya Çetecioğlu, BBP Erzincan belediye başkanı Aşkın Kirik oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Erzincan, Erzincan belediye Seçim sonuçları Erzincan 2019 yerel seçim sonuçları ve Erzincan ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Çayırlı belediye başkan adayı Atınç Bahadır

AK Parti İliç belediye başkan adayı Mustafa Gürbüz

AK Parti Kemah belediye başkan adayı Osman Öner,

AK Parti Kemaliye belediye başkan adayı Erdem Atmaca

AK Parti Otlukbeli belediye başkan adayı Vahdet Ercan

AK Parti Refahiye belediye başkan adayı Çakmak Paçacı

AK Parti Tercan belediye başkan adayı Lokman Gültekin

AK Parti Üzümlü belediye başkan adayı Ahmet Sazlı

BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Altınbaşak belediye başkan adayı Selim Yeniçeri

AK Parti Çadırkaya belediye başkan adayı İshak Birol

AK Parti Çağlayan belediye başkan adayı Hakan Ada

AK Parti Kargın belediye başkan adayı Zafer Kaya

AK Parti Mercan belediye başkan adayı Mustafa Seslikaya

AK Parti Mollaköy belediye başkan adayı Kadir Akar

Erzincan belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti Cemalettin Başsoy % 54

MHP Hamdi Karakaya % 30

CHP Metin Çanakçı % 12

Çayırlı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

MHP % 34

CHP % 6

İliç belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 50

AK Parti % 43

SP % 3

Kemah belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 52

AK Parti % 42

CHP % 2

Kemaliye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

MHP % 43

Otlukbeli belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

MHP % 44

Refahiye belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 54

AK Parti % 40