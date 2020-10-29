Erzincan Valiliği "Cumhuriyet Bayramı"nı uzaydan görülen Atatürk portresiyle kutladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan ve içeriğinde uzaydan görülen dev Atatürk posterinin de yer aldığı video klip sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Valilik sosyal medya hesaplarından "Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden kurtuluş mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun." ifadeleri ile yayımlanan 2 dakika 46 saniyelik klip, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilerek paylaşıldı.

Birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı klipte, kentteki Keşiş Dağı'nın batı yamacında 600 ton taşla yapılan ve uzaydan bile görülebilen Atatürk portresi, Terzibaba Türbesi ile asker, gazi, polis ve Kovid-19 mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları ile farklı meslek grubunda bulunan vatandaşların görüntülerine yer veriliyor.

Klipte ayrıca kamera karşısına geçen Erzincan Valisi Mehmet Makas, ellerinde Türk bayrakları ile valilik önünde toplanan vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı "Can Erzincanlılar, saygıdeğer gazilerimiz, sevgili mesai arkadaşlarımız, çocuklarımız, Cumhuriyet siz, aziz milletimizin eseridir. Bayramınız kutlu olsun." sözleriyle kutladı.

