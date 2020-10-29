  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzincan Valiliği "Cumhuriyet Bayramı"nı uzaydan görülen Atatürk portresiyle kutladı
Aktüel

Erzincan Valiliği "Cumhuriyet Bayramı"nı uzaydan görülen Atatürk portresiyle kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:04:41 -
Erzincan Valiliği "Cumhuriyet Bayramı"nı uzaydan görülen Atatürk portresiyle kutladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan ve içeriğinde uzaydan görülen dev Atatürk posterinin de yer aldığı video klip sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Valilik sosyal medya hesaplarından "Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden kurtuluş mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun." ifadeleri ile yayımlanan 2 dakika 46 saniyelik klip, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilerek paylaşıldı.

Birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı klipte, kentteki Keşiş Dağı'nın batı yamacında 600 ton taşla yapılan ve uzaydan bile görülebilen Atatürk portresi, Terzibaba Türbesi ile asker, gazi, polis ve Kovid-19 mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları ile farklı meslek grubunda bulunan vatandaşların görüntülerine yer veriliyor.

Klipte ayrıca kamera karşısına geçen Erzincan Valisi Mehmet Makas, ellerinde Türk bayrakları ile valilik önünde toplanan vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı "Can Erzincanlılar, saygıdeğer gazilerimiz, sevgili mesai arkadaşlarımız, çocuklarımız, Cumhuriyet siz, aziz milletimizin eseridir. Bayramınız kutlu olsun." sözleriyle kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a iftira! Tweetini silmek zorunda kaldı
Gündem

CHP’li Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a iftira! Tweetini silmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Fransız mallarını almayın’ çağrısının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın eşi Emine..
Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı
Siyaset

Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı

Cumhuriyeti kutlamak yerine gösteriş yapma derdine düşen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer, katıldığı 29 Ekim töreninde ismi okunmadığı..
Charlie Hebdo skandalının ardından Türkiye'den ilk hamle
Siyaset

Charlie Hebdo skandalının ardından Türkiye'den ilk hamle

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki skandal karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay