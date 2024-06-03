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Gündem Erzincan Stadı'nda Filistin bayrağına büyük saygısızlık!
Gündem

Erzincan Stadı'nda Filistin bayrağına büyük saygısızlık!

Yeniakit Publisher
2024-06-03 22:42:00 - 2024-06-03 22:48:12

Erzincan'da bir futbol taraftarı tribünde maçı izlerken Filistin bayrağı sallayınca stad yetkilileri tarafından engellenmeye çalışıldı.

Erzincan’da oynanan Türkiye-Azerbaycan Kadınlar milli maçında, bir vatandaş soykırıma uğrayan masum Filistin halkına destek vermek için bayrak salladı.

Filistin bayrağının açılmasından rahatsız olan stad yetkilileri, taraftara müdahale etti.

Vatandaş bayrağı kaldırmasını isteyen yetkililere, “Ne yasağı? Açacağım, kimse bir şey diyemez.” karşılığını verdi.

Yetkililerle taraftar arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

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