Erzincan Kemaliye 3. etap TOKİ 122 konut kura sonuçları sorgula TOKİ’nin Erzincan Kemaliye'de inşa edeceği 3. etap 122 konut projelerimizin hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

TOKİ’nin Erzincan Kemaliye'de inşa edeceği 3. etap 122 konut projelerimizin hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. TOKİ 50 bin konut Erzincan kapsamında yer alan toki Erzincan Kemaliye2019 daire detayları şu şekilde; 3+1 nitelikli 122 adet, brüt 124,00 metrekare Erzincan Toki 2019 projesinde yer alan Kemaliye Toki Evleri 2019 başvuruları 06 Mart 2019 itibariyle başlamıştı. Toplam 122 konutun yer aldığı Erzincan Kemaliye Toki başvuru işlemleri 19 Nisan 2019 tarihine kadar T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / Tercan Şubesi tarafından kabul edildi. TOKİ Kemaliye konut kura sonuçları için tıklayınız

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