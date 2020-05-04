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Kültür - Sanat

Erzincan Gençlik Merkezi Ramazan Gecelerini dijital platforma taşıdı

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Erzincan Gençlik Merkezi’nde Ramazan etkinlikleri dijital platforma taşındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:59:57 -
Erzincan Gençlik Merkezi Ramazan Gecelerini dijital platforma taşıdı

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Erzincan Gençlik Merkezi’nde Ramazan etkinlikleri dijital platforma taşındı.


“Ramazan Geceleri ” programını sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlarla evlere kadar ulaştıran Erzincan Gençlik Merkezi, tasavvuf müziği, halk müziği ve tanınmış isimleri vatandaşlarla buluşturuyor. Her akşam 21.30’da başlayan ve Erzincan Gençlik Merkezinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan Ramazan Geceleri programlarına Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ve gençlik ile alakalı birçok isim de zaman zaman konuk oluyor. Ramazan Geceleri programı özel konu ve konuklarıyla deva edecek

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