Erzincan Gençlik Merkezi 15 bin adet siperli maske üretti

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Erzincan Gençlik Merkezinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 15 bin adet koruyucu siperli maske üretimi gerçekleştirildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın talimatlarıyla, korona virüs salgınına karşı maske üretimi yapan kamu kuruluşlarından olan Erzincan Gençlik Merkezinde oluşturulan atölye ile Gençlik Liderleri, antrenörler ve personeller 15 bin adet koruyucu siperli maske üretimi gerçekleştirdi.

Sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin alındığı atölyelerde yüz koruyucu siperlik maske üretimi yapan gençlik liderleri ile antrenörlerin yaptıkları maskeler başta sağlık çalışanları olmak üzere kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlara dağıtıldı ve dağıtılmaya devam ediyor. Üretilen maskeler virüs taşıma riski bulunan bireylerle yakın mesafede bulunan görevlilerin tükürük veya benzer vücut sıvılarına maruz kalmasını önlüyor.

Erzincan’da korona virüs salgınına karşı adeta gönüllü bir seferberlik oluşturulduğunu belirten Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu “İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Erzincan Valimiz Ali Arslantaş’ın talimatlarıyla korona virüs salgınının ülkemizde ortaya çıkmasının hemen ardından harekete geçerek Erzincan Gençlik Merkezimizde oluşturduğumuz atölyelerle birlikte gençlik liderlerimiz, antrenörlerimiz ve personellerimizle başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, kolluk kuvvetlerimiz ve kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerimiz için 15 bin adet koruyucu siperli maske üretimi gerçekleştirdik. Ürettiğimiz bu maskeleri ilgili kurumlara dağıttık ve dağıtmaya devam ediyoruz. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Erzincan’da korona virüsle mücadelede üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz.” dedi.