Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Binali Yıldırım Üniversitesi bölümleri 2019, Binali Yıldırım Üniversitesi başarı sıralaması…

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Şanlıurfa Harran Üniversitesi bölümleri, Harran Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Harran Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Harran Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Harran Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Harran Üniversitesi bölümleri 2019. Harran Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım taban puanları

Erzincan Binali Yıldırım Sağlık Hizmetleri MYO Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları

Erzincan Binali Yıldırım Sağlık Hizmetleri MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi taban puanları

Erzincan Binali Yıldırım Adalet MYO Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleritaban puanları

Erzincan Binali Yıldırım İliç Dursun Yıldırım MYO Tapu ve Kadastro taban puanları

Erzincan Binali Yıldırım Çayırlı MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları

Erzincan Binali Yıldırım Adalet MYO Adalet taban puanları

Erzincan Binali Yıldırım Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi taban puanları

Erzincan Binali Yıldırım Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları

Erzincan Binali Yıldırım Refahiye Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları

Erzincan Binali Yıldırım Üzümlü MYO İnsan Kaynakları Yönetimi taban puanları

Erzincan Binali Yıldırım Kemah MYO Çağrı Merkezi Hizmetleri taban puanları

Erzincan Binali Yıldırım Kemaliye Hacı Ali Akın MYO Mimari Dekoratif Sanatlar taban puanları

Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız