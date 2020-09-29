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Aktüel Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosundan Ermenistan'a kınama
Aktüel

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosundan Ermenistan'a kınama

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:38:27 -
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosundan Ermenistan'a kınama

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Senatosu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Ermenistan'ın işgal altındaki bölgeleri derhal boşaltmasını içeren dört kararına rağmen otuz yıldır kardeş ülke Azerbaycan topraklarında sürdürülen gayri hukuki ve gayri ahlaki işgalin sürdürüldüğü hatırlatıldı.

Geçmişte olduğu gibi bugün de sivil katliamlarını sürdüren Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarında insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerine devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kabul edilemez bir durumdur. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Her zaman huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgede barış ve huzuru tehdit eden her türlü eylemin karşısında duracak, 'Tek millet iki devlet' şiarıyla can Azerbaycan'ımızın yanında olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu olarak dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimizi iletiyor, saldırılarda şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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