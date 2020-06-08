Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, baroların yapısı ve seçim sisteminde yapılacağı tartışılan değişiklikler hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturmak adına ‘Barolar Toplumun Vicdanıdır’ başlığı adı altında kentin 60 farklı noktasında açık hava reklamları ile vatandaşlara bilgilendirmede bulunduklarını ifade ederek, “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir” dedi.

Baro Başkanı Adem Aktürk, konu ile alakalı açıklamasında, “Barolar, hak arama hürriyetinin başlangıcı, ilk basamağıdır. Barolar, toplumun avukatıdır, sesidir. Hukuku toplum adına koruma ve kollama görevi, baroların varlık nedenidir. Barolar, bugün tarihte de olduğu gibi hukuk devletinin, hak arama özgürlüğünün ve insan haklarının savunulmasının ve korunmasının vazgeçilemez savaşçılarıdır. Savunma ve savunulma hakkı en kutsal haktır. Bu hakkı zedeleyecek veya ortadan kaldıracak hiçbir araca izin verilememelidir. Avukatlık mesleğini daha geriye götürecek, baroları etkisiz ve normal bir dernek haline dönüştürecek değişiklikler kabul edilmesi mümkün olmayan değişikliklerdir. Gücü azaltılmış ve bölünmüş barolar, savunma hakkının da sona ermesi sonucundan başka bir şey getirmez. Çoklu baro, mesleği alçaltır, hukukun üstünlüğünü yok eder; baroları siyasi bir araca dönüştürür. Böyle düzenlemelerin savunmayı savunmasız bırakacağını, avukatların örgütlü gücünü kıracağını, vatandaşların adil yargılama hakkını güvencesiz hale getireceğini en güçlü şekilde dile getiriyoruz. Ülke koşullarının uygun olmadığı böyle bir dönemde, avukatlık yasasında düşünülen tüm çalışmalardan vazgeçilerek ileriki dönemlerde TBB ve barolarla birlikte bir hazırlık yapılması yönündeki talebimizi ve irademizi tekrarlıyoruz.” ifadelerine yer verdi.