0553 313 94 23

ERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli otomobil geliştirdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Toplumsal Teknoloji Kulübü (ETOTEK) öğrencileri, insansız elektrikli otomobil geliştirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:56
ERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli otomobil geliştirdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Toplumsal Teknoloji Kulübü (ETOTEK) öğrencileri, insansız elektrikli otomobil geliştirdi. Öğrenciler, Erciyes Otonom adı verdikleri araçla 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havaalanında ikincisi düzenlenecek Teknofest etkinliğinde yarışacak.


ERÜ Rektörlük binası önünde ETOTEK Kulübü öğrencileri ve Takım Koordinatörü Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Fehim Köylü, geliştirdikleri otonom aracı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’a tanıttı. Dr. Öğr. Üyesi Fehim Köylü, yaklaşık 10 aydır çalıştıklarını ve çalışmalarının ilk meyvesini Teknofest tarafından kritik tasarım raporunda (KTR) birinci seçilerek aldıklarını ifade etti.


Geçen hafta açıklanan ve aracın hem teknik, hem algoritma yeteneklerini raporladıkları KTR’de Türkiye’de diğer üniversitelerden katılan 22 takım arasında 87 puan ile birinci olduklarını açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Fehim Köylü, Erciyes Üniversitesi’nde böyle bir başarıya imza atmaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi.


Dr. Öğr. Üyesi Köylü, “Otomobilimiz son teknoloji yapay zeka ve otonom algoritmalarına sahip. Teknofest kapsamında parkurda tamamen otomatik olarak trafik tabela ve ışıklarına göre hareket edecek ve park yerine park ederek yarışı bitirecek. Aracın kabuk, şasi, elektrik sistemi, elektronik tasarımları ve yapay zeka programları tamamen yerli olarak üretildi. Üniversitemiz lisans, yüksek lisans ve doktora mühendis öğrencilerinden oluşan 20 kişilik ekip geceli gündüzlü çalışma ile üretti. Hafif bir gövdeye ve şık bir tasarıma sahip otomobil, elektrikli motor ile otomatik olarak hareket ediyor. Hız sabitleme sistemi, şerit takip sistemi, engel algılama sistemi, trafik işaretçi tanıma sistemi, otomatik park sistemi gibi günümüz üst seviye otomobillerde olan yapay zeka yöntemlerinin tamamını içeriyor. Sayın Rektörümüz ve Rektör Yardımcılarımıza, projeyi yakından takip ederek her türlü maddi manevi verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.


Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ile birlikte otonom aracı inceleyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, geliştirdikleri otonom araç için ETOTEK takımı öğrencilerine ve takım koordinatörüne teşekkür etti.


Rektör Çalış, bir araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi’nin her alanda başarısını artırmak için gayret ettiklerini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:56
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz
    1. Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz..
    2. Diyarbakır annelerinin sesini dünyaya..
    3. Fatih Terim’e 1 maç indirim
    4. ABD'den "BM'nin savaş suçu" raporuna..
    5. Merkezefendi Belediyesi ‘Sokak..
    6. Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı..
    7. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    8. Katil zanlısı evlat annesinin kanı ile..
    9. Yan yatan hafif ticari araçtan yara..
    10. Bakan Albayrak: Özellikle 2. yarıda..
    11. 15 metrelik obruğa düşen kediyi..
    12. Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik..
    13. Necmettin öğretmenin ilk öğrencileri..
    14. Ankara Kantinciler Odası Başkanı..
    15. Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
    16. Yargıtay 16. CezaDairesi, 7 eski..
    17. Fatih Terim'in cezasına indirim!
    18. Muğla'da maden sahasında 3 işçinin..
    19. Tahkim Kurulu, PFDK’nın Galatasaray..
    20. ERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan..
    22. Tart hamuru nasıl yapılır? Tart..
    23. Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a..
    24. TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik..
    25. Bylock kullanan FETÖ üyesi kadın..
    26. Kütahya’da ’Hilal kart’ uygulaması..
    27. Aydın Büyükşehir Meclisi’nde konteyner..
    28. Özgener’den MB’nın faiz indirimi..
    29. Niğde’den ambulans helikopterle..
    30. Samsun’da tabancayla 2 kişiyi..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı