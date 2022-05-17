Eruğrul Özkök, Cumhurbaşkanı uçağını hedef alırken rezil oldu! Cehaletine yalan da ekleyince utanacak hale düştü

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TV 100 canlı yayınında konuşan Ertuğrul Özkök, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna ilişkin tartışmaları değerlendirirken, İstanbul'u yönetmekten sorumlu İBB Başkanı'nın Karadeniz turu ile ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı ziyaretlerini kıyasladı.

Özkök, CHP'li İmamoğlu'nun uçak fotoğrafına ilişkin, "Şu fotoğrafta garipsenecek hiçbir şey yok. Türkiye'nin bütün başbakanlarının böyle fotoğrafı var. Tayyip Erdoğan da aynı pozu veriyor. Hep beraber oturuyorlar." dedi.

Sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretlerine getiren Özkök, "Aynı günlerde bir gazeteci fotoğrafı daha geldi. Umre'den." ifadelerini kullandı.

Hem cahil hem yalancı!

Araya giren Cengiz Semercioğlu, "Ama orada gezilere temsilci ile katılan televizyonlar ve gazeteciler kendi masraflarını karşılıyor." şeklinde cevap verdi.

Özkök, "Otel paralarını kim ödüyor?" diye sorunca Semercioğlu, "Gazete ve televizyonlar kendileri ödüyor." dedi.

Cehaletinden kafası karışan Ertuğrul Özkök, "Peki bunlar Cumhurbaşkanı'na Türk Hava Yolları'na öder gibi para mı ödüyorlar?" sorusunu yöneltti.

Cengiz Semercioğlu, "Uçak gittiği için kimse ödemiyor abi. Bilet kesmiyorlar her halde." deyip gülümseyerek karşılık verdi.

Erdoğan'ın kararını sahiplenmeye kalktı!

Ertuğrul Özkök bu sefer de, cehaletinin üzerine yalan ekleyerek, Hürriyet'i yönetirken, Başbakan uçaklarında gazete ve televizyonların masraflarını kendilerinin karşılaması için öncülük ettiklerini öne sürdü.

Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde aldığı, "Televizyon ve gazeteler kendi masraflarını kendileri karşılaşın." kararına ilişkin şunları söyledi:

Turgut Özal döneminden sonra, biz kendimiz başvurduk. "Uçak paralarını artık biz kendimiz ödemek istiyoruz" dedik ve bu geleneği biz başlattık.