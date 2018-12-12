Ertuğrul'dan İlbilge'ye tokat gibi cevap!

Babası öldürülen İlbilge Hatun Ertuğrul'dan hesap sormuştu. Umuroğlu alpleri de Ertuğrul'a bunun cezasını kesmek istemiş fakat başarılı olamamışlardı. Cinayetin üzerine kaldığını öğrenen Gündüz Bey, kaçmıştı. Dragos'un yaptığı plan yüzünden İlbilge Ertuğrul'a güvenini kaybedip Gündüz'ün peşine düşmüştü.

127. bölümde ise Ertuğrul ile İlbilge Hatun tekrar karşı karşıya geliyor. İlbilge Hatun, Ertuğrul'a, " Kaça bildiğiniz yere kadar kaçın. Bizim adaletimizden sizi kim muhafaza edebilir ki?" diyor. Ertuğrul'un İlbilge'ye cevabı ise tokat niteliğinde, "En yüce adalet sahibi Allah..."