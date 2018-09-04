Ertuğrul Tosunoğlu Giresun İl Milli Eğitim Müdürü oldu!

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişikliği yapıldı. Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt’un yerine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı Ertuğrul Tosunoğlu getirildi.

04 Eylül 2018 Salı 12:47
Ertuğrul Tosunoğlu Giresun İl Milli Eğitim Müdürü oldu!

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişikliği yapıldı. Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt’un yerine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı Ertuğrul Tosunoğlu getirildi.

Giresun’a İl Milli Eğitim Müdürü olarak 6 yıl önce atanan Necati Akkurt'un görevden alınarak bakanlık müşavirliğine atanması sonucu boş kalan müdürlüğe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı olarak görevde bulunan Ertuğrul Tosunoğlu İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve getirildi

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