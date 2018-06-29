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Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kayserispor sezona kurban keserek başladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde top başı yaparak yeni sezonu açtı.

29 Haziran 2018 Cuma 20:00
Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kayserispor sezona kurban keserek başladı

Kayserispor, 2018-2019 sezonunu kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla açtı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam denetiminde 7 Temmuz'a kadar sürecek birinci kamp döneminin ilk çalışmasına izinli olan bazı futbolcular katılmadı.

Kayserispor'un Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'ndeki sezonun ilk antrenmanına sarı kırmızılı takımın as oyuncularından Deniz Türüç, Umut Bulut, Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan ve yeni transferlerden Sakıb Aytaç izinli oldukları için katılmadı.

Sarı kırmızılı oyuncular ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam sahaya çıkarken kesilen kurbanın ardından "Allah kaza bela vermesin" diyerek düz koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ilk antrenman sonrası yaptığı açıklamada "11 yıl sonra Kayseri'deyim, burada olmaktan çok mutluyum. Kayserispor camiasının beklentilerinin farkındayım. Bunlara cevap verecek bir kadro oluşturduk. Kazanmak için her şeyini sahaya koyacak bir takım istiyoruz. Saha içi ve saha dışında gıpta edilecek bir takım olacağız. Yenilirken bile taraftarımızın alkışlayacağı bir takım olmak istiyoruz. Kayserispor'u hak ettiği yere getireceğiz. Kadromuza Sakıb, Hasan Hüseyin, Bilal gibi oyuncularları takviye ettik. Mensah'ın durumu da yarın belli olacak. Geçen yıl kiraya verilen oyuncular da Kayseri ve Erzurum'da ki kamp dönemimde aramızda olacak. Bu kamp dönemlerindeki performansları onların durumunu belirleyecek" dedi.

 

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 20:00
  1. Erzurum
  2. Ertuğrul Sağlam
  3. Kayserispor
  4. Umut Bulut
  5. Kadir Has
  6. Kayseri

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