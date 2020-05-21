Ertuğrul Özkök’ten Nagehan Alçı’ya: Belgeli konuşuyor ve yazıyoruz

Ertuğrul Özkök, evde 5 kilometre yürüdüğüne inanmayan HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya, "Adım saymıyorum 5 km yürüyorum. Ayrıca mantıken 1.5 metrelik yürüme bandında 6-7 km yürüyebilen bir insan evdeki 15-20 metre mesafede niye yürüyemesin" yanıtını verdi.

Özkök, "Beklediğim şey oldu... Ben 'yürüyen adam' olayını açınca, tepkileri de gelmeye başladı. Nagehan Alçı aynen şöyle yazdı: 'Gerçekçi olalım, Ertuğrul Özkök’ün evde ‘yürüyen adam’ skorlarına bakmayın, koridorda volta atmakla bu rakamların yanına bile yaklaşamazsınız...' Sevgili Nagehan Hanım her ne kadar soruşturmacı gazeteci değilsek de belgeli konuşuyor, yazıyoruz. Ben evde yürüyorum. Salonum ve ona açılan koridoru birleştirince 16.70 metrelik bir parkurum oluştu. Adım saymıyorum 5 km yürüyorum. Ayrıca mantıken 1.5 metrelik yürüme bandında 6-7 km yürüyebilen bir insan evdeki 15-20 metre mesafede niye yürüyemesin... Karantina bahanesi yaratmayalım lütfen" ifadesini kullandı.