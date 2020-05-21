  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkentte kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle sarı uyarı

Kimlere seyahat izin belgesi verilmiyor? 65 yaş üstü herkes seyahat izin belgesi alır mı?

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? | 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvuru

Büyükşehir’le el ele haydi üniversiteye

Ürküten koronavirüs itirafı: Bunu yapmak imkansız!
için kalan
Medya

Ertuğrul Özkök’ten Nagehan Alçı’ya: Belgeli konuşuyor ve yazıyoruz

‘Yürüyen adam’ olayını açan Ertuğrul Özkök’e Nagehan Alçı’dan cevap geldi. Ertuğrul Özkök konuyla ilgili tekrar Nagehan Alçı’ya, ‘her ne kadar soruşturmacı gazeteci değilsek de belgeli konuşuyor, yazıyoruz. Ben evde yürüyorum’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:29:00 -
Ertuğrul Özkök’ten Nagehan Alçı’ya: Belgeli konuşuyor ve yazıyoruz

Ertuğrul Özkök, evde 5 kilometre yürüdüğüne inanmayan HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya, "Adım saymıyorum 5 km yürüyorum. Ayrıca mantıken 1.5 metrelik yürüme bandında 6-7 km yürüyebilen bir insan evdeki 15-20 metre mesafede niye yürüyemesin" yanıtını verdi.

Özkök, "Beklediğim şey oldu... Ben 'yürüyen adam' olayını açınca, tepkileri de gelmeye başladı. Nagehan Alçı aynen şöyle yazdı: 'Gerçekçi olalım, Ertuğrul Özkök’ün evde ‘yürüyen adam’ skorlarına bakmayın, koridorda volta atmakla bu rakamların yanına bile yaklaşamazsınız...' Sevgili Nagehan Hanım her ne kadar soruşturmacı gazeteci değilsek de belgeli konuşuyor, yazıyoruz. Ben evde yürüyorum. Salonum ve ona açılan koridoru birleştirince 16.70 metrelik bir parkurum oluştu. Adım saymıyorum 5 km yürüyorum. Ayrıca mantıken 1.5 metrelik yürüme bandında 6-7 km yürüyebilen bir insan evdeki 15-20 metre mesafede niye yürüyemesin... Karantina bahanesi yaratmayalım lütfen" ifadesini kullandı.

Melih Gökçek’ten İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz’a tokat gibi sözler! ‘İspat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir’
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz’a tokat gibi sözler! ‘İspat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir’

Gündem

Melih Gökçek’ten İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz’a tokat gibi sözler! ‘İspat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir’

Osman Gökçek’ten sert eleştiri! ‘Yesinler sizin tasarrufunuzu’
Osman Gökçek’ten sert eleştiri! ‘Yesinler sizin tasarrufunuzu’

Gündem

Osman Gökçek’ten sert eleştiri! ‘Yesinler sizin tasarrufunuzu’

Mete Yarar’dan dikkat çeken açıklamalar: Türkiye ile oyunun değiştiğini görenler harekete geçti
Mete Yarar’dan dikkat çeken açıklamalar: Türkiye ile oyunun değiştiğini görenler harekete geçti

Gündem

Mete Yarar’dan dikkat çeken açıklamalar: Türkiye ile oyunun değiştiğini görenler harekete geçti

Halk TV neye uğradığını şaşırdı! Skandallara yüklü ceza
Halk TV neye uğradığını şaşırdı! Skandallara yüklü ceza

Medya

Halk TV neye uğradığını şaşırdı! Skandallara yüklü ceza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

 çıkardınız sizde

... bızene yok nagehan bunu demıs yok o bu kadar yurumus
  • Yanıtla

Ahmet

Evde yürümek tamam.lakin biz yaşlıları uzun vadede eve gömdüler.haftada bir gün ölü saatde dışarı çık.oda evinin cıvarında.sosyal hayatım ile seyahat özgürlüğümü geri verin.tedbirimizi alırız.bu uygulama ile bizi sosyal hayatımızdan uzun vade koparıyorsunuz.bizden vazmı geçtiniz.şiddetle ptotesto ediyorum.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı