Ertuğrul Özkök zıvanadan çıkarak testosteron seviyesini köşesinde paylaştı: “70’inden sonra azanı teneşir paklar”

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Hürriyet Gazetesi’nin 28 Şubatçı Eski Genel Yayın Yönetmeni ve muvazzaf Yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü köşesinde testosteron hormonu hakkında bilgiler verdikten sonra, Türk Medyası’nda testosteron seviyesi en yüksek iki köşe yazarını okuyucuyla paylaştı. Köşe yazısına “Ayıptır söylemesi” diye başlasa da “Birisi bendenizim… Birisi benim ama birincisi değil… Testosteronu yüksek bir köşe yazarı iyi biri midir, yoksa feci biri mi… Karar sizin…” sözleriyle devam etti.

Ahlaksızlığı yetmedi, okurlarını aşağıladı!

Ahlak kavramını görmezden gelerek kendi cinsel meselelerini köşesine taşıyan Ertuğrul Özkök, okurlarını da aşağıladı. Özkök, “Mesela bilimsel zekâ, bilimsel buluş gibi konularda yüksek testosterona ihtiyaç yokmuş… Demek ki Einstein olmak için ille de yüksek testosterona ihtiyaç bulunmuyor. Bizim için hiç mesele değil. Zaten okunan bir köşe yazarı olmak için Einstein zekâsına ihtiyaç yok.” sözleriyle yazılarının zeka işi olmadığını açıklayarak, okuyucularını değersizleştirdi.

İlk insandan bir adım öteye geçememişler!

Testosteron seviyesi en yüksek köşe yazarının Emin Çölaşan olduğunu belirten Özkök, testosteronun ilk insandaki etkilerini “kadim etkiler” olarak yansıtırken, “Birer köşe yazarı olarak Emin ve ben hâlâ birer “baskın alfa erkeği miyiz”? Kitabın yazarına göre cevabı evet. Yani testosteron, birer köşe yazarı olarak, Emin ve bende kadim rolünü oynamaya devam ediyor.” sözleriyle ilk insanla aynı özellikleri sergilediklerini anlattı.