Ertuğrul Özkök, İmamoğlu'nun da katıldığı düğünü yazdı! Kim bunlar, kim bunlar.. Bakın kimler var kimler..

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Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında davetli olarak yer aldığı Ahmet Güneştekin’in kızı Ezgi Güneştekin ile iş adamı Ozan Demir'in düğününü anlattı.

"Dün gece ilginç bir düğün masası" ifadeleri ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu masaya dikkat çeken Özkök, önce görevi gereği İmamoğlu'nu güzelledi:

Tabii gecenin merkezi nikâhı kıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’ydu… Son Karadeniz gezisinden salondan nasıl bir tepki geleceğini merak ediyordum. Büyük bir alkış aldı.

Kim bunlar, kim bunlar.. Bakın kimler var kimler..

Ardından, "Düğünde asıl dikkatimi çeken ortadaki masaydı. Çünkü o masanın çok ilginç bir dağılımı vardı." diyen Özkök, İmamoğlu'nun yanındaki dikkat çeken isimleri aktardı:

Ekrem İmamoğlu’nun yanında Fox TV sabah haberlerinin başarılı sunucusu İsmail Küçükkaya oturuyordu.

Gece boyunca ona gösterilen ilgiden anladım ki, çok popüler ve sevilen bir gazeteci.

Onun yanında bir başka ilginç isim vardı.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek…

Şimdi Londra’da başarılı bir bankacı ve yatırımcı olarak devam ediyor. Tahminim önümüzdeki yıllarda Türk siyasetinde yine onun adını işiteceğiz.

İmamoğlu'nun yanında bir AKP kurucusu...

Onun yanındaki kişi de ilginçti.

İhsan Aslan.

Kuruluş yıllarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakın dostlarından biri.

AKP kurucusu ve 2002-2011 arası AKP milletvekili.

Masadaki CHP'li ve DEVA Partili kimdi?

Onun yanındaki kişi ise bir CHP’liydi…

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu…

Gelelim onun sağına. Orada da ilginç bir siyasi kişilik var.

Mehmet Emin Ekmen…

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı.

Yani Ali Babacan’ın partisinden.

Yaşar Kemal'in eşi de o masada

Bu masada siyaset dışından da bir isim vardı.

Ayşe Semiha Baban…

Yani Yaşar Kemal’in eşi…

Herkesin Ayşe Ablası…

Bilim insanı…