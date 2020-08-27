Ertuğrul Özkök Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök

Şer odakların Türkiye’deki temsilciliğini yapan Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi’ni satın almasıyla birlikte Ertuğrul Özkök 1986 yılında kapağı Hürriyet’e attı. Türkiye’nin en karanlık yıllarının yaşanmasında patronu Aydın Doğan kadar Ertuğrul Özkök’ün de rolü çok fazladır.

Hürriyet Gazetesi, tetikçi kalemşörleri yazılarıyla Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne bunun yanında kendi çıkarlarını temsil etmeyen seçilmiş iktidara karşı kara probagada haberlerine özendi.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök

Hürriyet Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni koltuğunu oturan Ertuğrul Özkök, attığı manşetlerle patronu Aydın Doğan’ın ayağına bad olan isimleri hedef tahtasına koyarak algı operasyonu yapmakta pek mahirdi. Şarkıcı Ahmet Kaya’yı itibarsızlaştırmak için attığı ‘Vay Şerefsiz’ skandal manşeti hafızalarda tazeliğini korumakta.

Hiç bir zaman Türkiye’nin menfaati için kalem oynatmayan Ertuğrul Özkök, ne kadar Türkiye düşmanı örgüt, isim, kurum var ise onların yanında saf tuttu. Ertuğrul Özkük, Alman Bild gazetesi için yazdığı köşe yazısından bebek katili, terör örgütü PKK için “radikal Kürt partisi Ankara’daki hükümete karşı savaşıyor” ifadeleriyle terör örgütlerinin yanında yer aldığını utanmadan söylüyor. Ertuğrul Özkök’ün Türkiye düşmanlığı bu kadar mı? Tabiki hayır. Ertuğrul Özkök’ün Türkiye ve Müslümanlara karşı yazı ve söylemerini yazmaya kalksak sayfalar dolusu haber ortaya çıkar.

Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden birisi olan Gezi kalkışması. Halkın özgür iradesiyle seçilen meşru hükümete sivil darbe girişimi ile devirmeye çalışan küresel güçlerin alçak operasyonlarından biri olan Gezi ihanetine ilişkin Ertuğrul Özkök bakın ne demişti: “Gezi olayları, Türkiye’nin itiraz kültürünün masumiyanetini ispatlayan hareket olduğunu inanıyorum.”

Ertuğrul Özkök’ün İslam düşmanlığı

Ertuğrul Özkök’ün bölücülere, gezicilere duyduğu sempati hayatının her karesinde kendini gösterirken, İslam’a, Müslümanlara ve İslam’ın tüm değerlerine dil uzaktaktan da hiç bir zaman geri durmadı. Genel yayın yönetmenliğinden atılan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, dini bir vecibe olan Kurban ibadetine dahi utanmadan sıkılmadan laf etme cüretini gösterdi. Ertuğrul Özkök, Allah katında tek ve hak din olan İslam’ın buyruğu olan Kurban kesimini sorguluyor. “modern dünyada bütün dinlerde kurban geleneğinden vazgeçildi, Müslümanlar neden vazgeçmiyor” halsizliğinde bulunuyor. Ertuğrul Özkök’ün yazılarında Türkiye’nin kalkınmasına büyük bir darbe vuran, Müslüman kesimlere her türlü zulmü ve işkenceyi yaşatan 28 Şubat artıklarını görmek mümkün.