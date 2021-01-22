Ertuğrul Gazi'nin vasiyeti geceye damga vurdu! Osman Bey haberi böyle duyurdu

Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi, dünyaya 6 asır hükmeden bir medeniyetin temelini atması, güç, adalet ve iyilik timsali olmasıyla asırlardır yad ediliyor.



Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Ertuğrul Gazi'nin, 1189-1281 yıllarında yaşadığına inanılıyor.



Kayı Boyu'ndan Gündüz Alp (Süleyman Şah) ve Hayme Ana'nın oğlu, Halime Hatun'un eşi olan Ertuğrul Gazi'nin, Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar isimli üç kardeşi, Osman, Saru Batu (Savcı Bey) ve Gündüz isimli üç oğlu bulunduğu belirtiliyor.

Ertuğrul Gazi’nin vasiyeti

Çevresindeki beylik ve devletlerin durumlarını, siyasi şartlarını iyi değerlendiren, komşularıyla daima iyi geçinerek aşiret ve tebaasını güçlü bir durumda rahat ve huzur içinde yaşatan Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra yerine küçük oğlu Osman Gazi geçti.

Ertuğrul Gazi'nin, "cihan devleti"ni kuran oğluna "hocasına saygı duymasını öğütleyen" vasiyeti şöyle:



"Bak oğul. Beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma. O, bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel, ona gelme... Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim; ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz. Baksa da görmez olur. Sözümüz Edebali için değil, senceğiz içindir. Bu dediklerimi vasiyetim say."