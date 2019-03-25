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Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi açıklaması: Hakkını verecektir, inanıyorum

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, yeni sezonda Osman Gazi olarak ekrana gelecek olan dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit hakkında, "Burak kardeşim de rolünün hakkını verecektir, inanıyorum" dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:18
Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi açıklaması: Hakkını verecektir, inanıyorum

TRT 1'de yayınlanan ve tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen “Diriliş Ertuğrul” dizisinin başrol oyuncusuEngin Altan Düzyatan, yeni sezonda Osman Gazi rolunu üstlenecek Burak Özçivit hakkında açıklamada bulundu.

"Ailemle vakit geçireceğim"

Akşam'ın haberine göre, oyuncu Düzyatan, 3 sezondur TRT1 ekranlarında fırtınalar estiren ve en çok izlenen yapımların başında gelen “Diriliş Ertuğrul”un mayıs ayında final yapacak olmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

Evet, dizi bitiyor. Artık biraz dinlenecek ve ailemle vakit geçireceğim.

"Rolünün hakkını verecektir, inanıyorum"

Ünlü oyuncu, “Diriliş Ertuğrul”un devamı niteliğinde olan ve yine aynı kanalda yayınlanacak “Osman Gazi” dizisinde başrolü üstlenen Burak Özçivit’le ilgili ise şöyle konuştu:

Burak kardeşim de rolünün hakkını verecektir, inanıyorum.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:18
  1. Diriliş Ertuğrul
  2. TRT 1
  3. Engin Altan Düzyatan
  4. Osman Gazi
  5. Burak Özçivit

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