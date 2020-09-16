Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Beşiktaş'ta anıldı

İSTANBUL (AA) - Sultan 2. Abdülhamid tarafından Japonya'ya gönderilen ve dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 527 mürettebat, Beşiktaş'ta düzenlenen törenle anıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde düzenlenen törene Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem ile Japonya'nın İstanbul Başkonlos Vekili Tsuyoshi İdata ve askeri yetkililer katıldı.

Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yarbay Gökhan Atmaca törende yaptığı konuşmada, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerinin hatıralarının iki ülkede de yaşatıldığını ve ülkeler arası dostluğun bir nişanesi olduğunu söyledi.

Atmaca, Japonya'ya yapılan dostluk ziyaretinin yolculukla birlikte 428 gün sürdüğünü ve heyetin limanda baş gösteren kolera salgını nedeniyle ülkeye dönüş yapmak zorunda kaldığını anımsattı.

16 Eylül 1890'da Oshima Adası yakınlarındaki kayalıklara çarpan gemideki 527 personelin hayatını kaybettiğini belirten Atmaca, kazada 69 personelin Kushimato Kasabası halkının yardımlarıyla kurtulduğunu anlattı.

Atmaca, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerinin Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ilişkilerinde önemli bir yeri olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Türk-Japon ilişkilerinin miladı sayılan bu elim kazaya rağmen ay ve güneşin buluşması gibi iki toplumun buluşmasında yıllar geçtikçe büyük aşamalar kaydedildi. Bugün Japonya Kushimato'daki Ertuğrul Müzesi ve Anıtı o günün anısını yaşatmaya devam ederken başta Deniz Müzesi olmak üzere ülkemizin çeşitli şehirlerinde o günlere vefa niteliğinde Ertuğrul ismi yaşatılmaya devam ediliyor."

Etkinliğin ardından şehitlerin anısına Beşiktaş sahilinden denize çelenk bırakıldı.