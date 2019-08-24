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Ertuğrul Doğan: "Kulübümüzün finansal yapısına uygun transferler yaptık"

Trabzonspor’da Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, transfer döneminde kulübün finansal yapısına uygun transferler yaptıklarını belirterek, 62 milyon 195 bin TL’lik yükten kurtulduklarını söyledi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
Ertuğrul Doğan: "Kulübümüzün finansal yapısına uygun transferler yaptık"

Trabzonspor’da Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, transfer döneminde kulübün finansal yapısına uygun transferler yaptıklarını belirterek, 62 milyon 195 bin TL’lik yükten kurtulduklarını söyledi.


Bordo-mavili kulübün Finanstan Sorumlu Başkan YardımcısıErtuğrul Doğan, transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptıkları doğru adımlarla büyük bir mali yükten kurtulduklarını belirten Doğan,“2019 - 2020 transfer tescil döneminde 16 oyuncuyu kadromuza kattık. Bu oyunculardan üçü serbest statüde, ikisi kiralık. Dört futbolcumuzun transferine hiçbir ücret ödemedik. Diğerlerini de bonservisiyle birlikte aldık. Ödediğimiz bonservis, kiralama ve imza bedeli toplamda 30 milyon 48 bin TL. Kadromuza yeni katılan oyuncuların bu sezonki maaş ücretlerinin toplamı 41 milyon 728 bin 400 TL. Ayrıca yolları ayırdığımız 8 oyuncumuz için bu yıl 39 milyon 800 bin TL, toplamda ise 62 milyon 195 bin TL’lik maliyetten kurtulduk”



"Camiamızla birlikte bu doğru yoldan ayrılmayacağız"


Yusuf Yazıcı’nın transferinden 110 milyon 250 bin lira gelir elde ettik” diyen Doğan, şunları söyledi:


"Bu transfer döneminde yine kulübümüzün finansal yapısına uygun transferler yaparak aynı zamanda saha içinde maksimum verimi alabileceğimiz oyuncuları kadromuza kattık. Transfer politikamızı bu şekilde sürdüreceğiz. Kadromuzdaki oyuncuların kalitesine baktığımızda ilerleyen yıllarda hem sportif hem de ekonomik olarak pozitif bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Trabzonspor olarak bunu yapmak zorundayız. Çünkü geçmiş yıllarda maalesef yanlış politikalar yüzünden sadece bir transfere bonservis bedeli olarak yaklaşık 40 milyon lira ödeniyordu. Şimdi bu paraya neredeyse bir takım kuracak kadar oyuncu alabiliyoruz. Camiamızla birlikte bu doğru yoldan ayrılmayacağız. İnşallah daha güzel günler göreceğiz.”

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
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