Ertuğrul Diriliş dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a güzel haber
Yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran Ertuğrul Diriliş dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın Pakistan'da bir konut projesinin marka yüzü olacağı açıklandı.
Türkiye'de yayınlandığı dönemde reyingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi oynayan Engin Altan Düzyatan'a Pakistan'dan güzel haberler geliyor.
Pakistan'da devlet televizyonu PTV'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi bu ülkede de geniş yankı uyandırdı.
Pakistan'da en çok sevilen dizi konumuna yükselen Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ülkeden davet aldı.
Pakistan'ın önemli medya kuruluşu Geotv'nin haberine göre; dizisinin Ertuğrul Gazisi Engin Altan Düzyatan'ın, gelecek ay ülkeye geleceği ve Pakistan'da bir caminin açılışına katılacak.
Marka yüzü olacak
Geotv ayrıca, Engin Altan Düzyatan'ın Pakistan'da bir konut projesinin marka yüzü olacağını ve vizesini aldığını açıkladı.