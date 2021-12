Ertuğrul, "b.ktan" işleri bir türlü bırakamıyor

Saçma sapan yazılar yazdığı Hürriyet gazetesinden kovulan Ertuğrul Özkök, aynı saçmalıkları sosyal medya hesabından da devam ettiriyor. Instagram'dan “Ertuğrul Özkök ile 1 dakika" başlığı altında amaçsız bir yazı paylaşan Özkök tuhaf ifadeler kullandı. Özkök, kimseye faydası olmayan söz konusu yazısında şunları kaydetti:

“GÜNÜN TESTİ: BİR FİNCAN DAHA KAHVE İÇİNCE NEDEN KAKAM GELİYOR: Durun kaka kelimesini görünce hemen klavyeye sarılmayın. Soruyu soran ben değilim, dünyanın en önemli gazetelerinden New York Times.

Bugünkü sayısında başlığı aynen şöyle: 'Why does cofee make me poop?' Gençler arasında yapılan bir araştırmada yüzde 29 'Kahve bende tuvalete gitme hissi uyandırıyor' demiş. Bu cevabı verenlerin yüzde 63’ü kızlarmış. Aynı soru her yaştan insana sorulunca 'Evet tuvalete gitme hissi uyandırıyor' diyenlerin oranı yüzde 60’a çıkıyormuş. Ben de bu yüzde 60 içindeyim.

Birinci soru şu: sizde durum nedir? İki siyasetimiz içinde bulunduğumuz şu kabızlıkta devlet seçim yatırımı olarak kömür yerine kahve dağıtsa daha iyi bir çözüm olabilir mi? Sorunun cevabını düşünürken Bob Dylan’ın şahane şarkısı “One more cup of cofee’yi” dinleyebilirsiniz.

Bir fındıklı kahve bağımlısı olarak ben öyle yapıyorum. Unutmayın tıbben bağırsaklarımız ikinci beynimizdir. Bir insanın ve bir ülkenin bağırsaklarını temiz tutması çok önemli.”