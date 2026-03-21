Dikkat bayramınız zehir olmasın: İşte en sık yapılan hatalar!
Ramazan boyunca tutulan oruç sonrası bayramda yapılan beslenme hataları sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
On bir ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesiyle birlikte bayram döneminde beslenme düzeninde ani değişiklikler yaşanabilmektedir.
Özellikle güne ağır bir kahvaltıyla başlanması, gün içerisinde porsiyonların artması ve yüksek şeker içeren gıdaların sık tüketilmesi; mide-bağırsak sistemi rahatsızlıklarından kan şekeri dalgalanmalarına kadar çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilmektedir.
Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Diyetisyen Yağmur Satıroğlu, bayram sürecinde doğru beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.
BAYRAMDA YAPILAN EN BÜYÜK HATA GÜNE TATLI İLE BAŞLAMAK
Ramazan ayı boyunca uzun süren açlık dönemleri nedeniyle öğün sayısının azalması ve metabolizma hızının değişmesi, bayram sofralarındaki ağır ve yoğun besinlerin sindirilmesini zorlaştırabilmektedir.
Bu süreçte yapılan en yaygın hatalardan biri, sabah kahvaltısının atlanması veya güne tatlı ve hamur işleriyle başlanmasıdır.
Bu durum gün boyu kan şekeri dalgalanmalarına neden olurken; özellikle bayramın ilk günlerinde yapılan beslenme hataları mide ağrısı, hazımsızlık, reflü, kabızlık, kan şekeri dengesizlikleri ve ani kilo artışı gibi sorunlara yol açabilmektedir.
KAHVALTIYI SAKIN ATLAMAYIN
Sağlıklı bir bayram geçirmek için güne dengeli bir kahvaltıyla başlamak büyük önem taşır.
Peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek ve mevsim sebzelerinden oluşan bir kahvaltı, gün boyu tokluk süresini uzatırken aşırı yeme isteğini de azaltır. Bununla birlikte, yeterli su tüketimi de sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar.
ŞEKERLİ GIDALARDAN OLABİLDİĞİNCE UZAK DURUN
Bayram ziyaretleri sırasında ikram edilen şeker, çikolata ve şerbetli tatlıların sık tüketimi kısa sürede yüksek miktarda enerji alımına neden olur. Art arda tüketilen tatlılar kan şekerinde ani yükselme ve düşmelere yol açarak halsizlik, uyku hali ve iştah artışı oluşturabilir.
Bu nedenle porsiyon kontrolü sağlanmalı, mümkün olduğunca sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Her ikram edilen besini tüketmemek, tatlıyı aç karnına değil ana öğünlerden sonra tercih etmek kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olacaktır.
SU TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN
Ramazan ayında oruç tutulmasıyla birlikte azalan su tüketiminin bayramla birlikte yeniden düzenlenmesi büyük önem taşır. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışması ve metabolizmanın dengelenmesi için gün boyunca yeterli sıvı alımına özen gösterilmelidir.
YÜRÜYÜŞ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN
Bayram ziyaretlerinde uzun süre hareketsiz kalmak yerine daha kısa süreli oturmalar tercih edilmeli, yakın mesafeler mümkün olduğunca yürüyerek kat edilmelidir.
Gün içinde yapılacak kısa yürüyüşler sindirimi desteklerken alınan fazla enerjinin dengelenmesine de katkı sağlar.
KRONİK RAHATSIZLIKLARI OLANLAR DİKKAT!
Diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve obezite gibi kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerde bayram döneminde yapılan beslenme hataları daha ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle bu bireylerin öğün düzenini koruması, ilaçlarını zamanında kullanması ve porsiyon kontrolüne özellikle dikkat etmesi gerekmektedir.
Bayramı sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyenler için temel öneriler; küçük porsiyonlarla beslenmek, yavaş yemek, yeterli su tüketmek ve gün içinde aktif kalmaktır. Bu basit ancak etkili alışkanlıklar, bayram sürecinin hem keyifli hem de sağlıklı geçirilmesine yardımcı olacaktır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23