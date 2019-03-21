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Ertuğrul Bey'in oğlu ölecek mi?

Nefes kesen savaşla izleyenlerin karşısına çıkacak Diriliş Ertuğrul 141.bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarının sevilen dönem dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle yine herkesi şaşırtacak. Ertuğrul Bey, en sadık adamı Bamsı'yı görevinden alıyor mu? Savaşta oğlu ölecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 141.bölümünden öne çıkanlar...

21 Mart 2019 Perşembe 10:25
Ertuğrul Bey'in oğlu ölecek mi?

"Hayatta bir bey için en ağır en mühim karar nedir bilir misin Turgut Bey. Adalet..." diyen Ertuğrul Bey Bamsı'yı obadan kovacak mı? Son bölümün ardından yeni bölümü merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 141.bölüm fragmanı yayınlandı.

Alıncak ve Albastı'yı kuşatan Ertuğrul Bey savaş esnasında hiç beklemediği bir olayla karşılaşıyor. Peki Ertuğrul Bey'in oğlu ölecek mi? 27 Mart Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında yerini alacak Diriliş Ertuğrul'da savaş devam ediyor.

Diriliş Ertuğrul 141.bölümde neler olacak?

Ertuğrul Bey ve Alpler Mergen'i kurtardıktan sonra, Moğolların arasında kısıldılar. Çetin geçen savaşta Bamsı ve alplerin bir an önce desteğe gelmesini bekleyeceklerdir.

Albastı ve yani Beybolat ve Ertuğrul savaşmaya başlar. Ama Ertuğrul ve alplerinin sayısı çok azdır. O sırada Gündüz ve Alıncak'da savaşır. Gündüz ağır darbe alarak yaralanır. Lakin Gündüz kesinlikle ölmeyecektir.

Diriliş Ertuğrul 141.bölüm

Ertuğrul ve Bamsı yaptıkları planda, Bamsı sonradan alplerle yardıma gelecekti. Lakin Bamsı Moğolların atlara saldıracaklarını öğrenince Moğollar'ın peşinden gitmişti ve plana uymamıştı. Hal böyle olunca Ertuğrul'un yardımına yetişemedi.

Bamsı ve Alpler yardıma giderler. Lakin çok geç gittikleri için Gündüz yaralanır ve Albastı ile Alıncağı da ellerinden kaçırmış olurlar.

Yenilgiyi hazmedemeyen ve Mergen'i de elinden kaçıran Alıncak artık çılgına döner.

ErtuğrulBey yaptıkları plana uymayan ve başıbozuk hareket eden Bamsı'ya çok sinirlenir. Yaptığı bu hata sebebiyle Bamsı alpbaşı görevini ve alpliğini almıştır.

Bamsı, SırmaHatunun dolduruşa getirdiği karısı yüzünden o da artık Selcan Hatun'a kin tutacaktır. İleri ki bölümlerde karısı sebebiyle hem SelcanHatun'la hemde ErtuğrulBey ile karşı karşıya gelebilir.

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:25
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