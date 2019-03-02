Ertuğrul Bey'in fotoğrafı sosyal medyada olay oldu Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı gören takipçileri "Yaşlandınız" yorumunu yaptı.

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. Gözlerden kaçmadı Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı. Uzun sakalı ve toplu saçlarıyla takipçilerini kendine hayran bırakan oyuncunun fotoğrafındaki bir detay da gözlerden kaçmadı. "Adam yaşladı" Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulundular ve yaşlılık yorumları yaptılar.

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