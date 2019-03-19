Ertuğrul Bey'i derinden etkileyen olay

"Dağın yüceliği senden, ocağın harı senden, kara çeliği keskin edecek çekiç senden" diyen Osman, babası Ertuğrul Bey'i derinden etkiliyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul 140.bölümü 20 Mart çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak. Yeni bölümü yine heyecan dolu olacak Diriliş Ertuğrul 140.bölüm 2.fragmanı yayınlandı.

Diriliş Ertuğrul 140.bölümde neler olacak?

ErtuğrulBey, Alıncak’la yaptığı pazarlık sonucu ağebeyi Gündoğdu’nun affedilmesini istemiş ve başarılıda olmuştu. Af mektubunu Babası Gündoğdu’ya ulaştırmak üzere yola çıkan Süleyman’ın yolunu kesen Beybolat onu yakalamış ve işkence ederek öldürmüştü. Devriye alpları Süleyman’ın atını ve atın heybesindeki mektubu bulmuş ve Süleyman’ın kaçırıldığını anlamıştı. Bunun üzerine Ertuğrul ve alplerı Süleyman’ı bulmak üzere yola çıkmıştı.



Süleyman’ı bulduklarında Beybolat tarafından şehit edilmiş fakat ölmeden önce onu kimin öldürdüğünü mağaraya yazmıştı Albastı.

Yeğeni Süleyman’ın mezarının başında intikam yemini eden Ertuğrul Bey bundan sonra ne yapacak? Yeğeni Süleyman’ın intikamını alabilecek mi? Kendini gizleyen hain Beybolat’ın Albastı olduğunu ortaya çıkarabilecek mi?





Ertuğrul Bey, türlü oyunlarla elinden alınan obasını ve ardından Söğüt’ü, pusatıyla geri almış Beybolat ise bu durum karşısında öfkeden deliye dönmüştü. Buna karşılık Bamsı ve ailesinin içine nifak sokarak Kayı obasını karıştırmak için yeni bir hamle başlatmıştı.

Peki Beybolat ve Sırma bu hain planlarında başarılı olacak mı? Mergen’i ele geçiren Alıncak, onu konuşturup Ertuğrul’un adamı olduğunu öğrenebilecek mi? Bütün yaşananlar karşısında Dragos’un yeni stratejisi ne olacak?