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Medya

'Ertuğrul Bey geri mi dönüyor?' sorusu akıllara geldi! Kuruluş Osman'da heyecanlandıran sahne

Kuruluş Osman’ın son bölümünde Osman Bey’e verilen görevde “Bu tarihi vazifede yalnız olmayacaksın. Kendi kanından. Kendi canından birisi olacak” sözleri akıllara “Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a geri mi dönüyor?” sorusunu getirdi.

2020-04-23 00:17:00 -

Atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Başrollerini Burak Özçivit’in üstlendiği dizi yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kuruluş Osman’ın son bölümünde Osman Bey’e verilen görevde “Bu tarihi vazifede yalnız olmayacaksın. Kendi kanından. Kendi canından birisi olacak” ifadeleri akıllara “Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a geri mi dönüyor?” sorusunu getirdi.

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