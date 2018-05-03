Ertelenmenin nedeni belli oldu! Ak saçlılar toplandı

Dört parti liderinin bugün 24 Haziran’daki milletvekili seçimlerine ittifak yaparak girmelerine ilişkin ortak açıklama yapacağı duyurulmuştu.

Açıklamanın ertelenmesinin sebebi SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun ittifakı partide ‘Ak Saçlılar’ olarak bilinen Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) da onayından geçirmek istemesi.

AK SAÇLILAR TOPLANTIDA

Sabah saatlerinde YİK, ittifak protokolü ve bu süreçteki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Öğleden sonra da YİK ve partinin en üst yönetim organı olan Başkanlık Divanı ortak toplanarak son bir değerlendirme yapacak.

‘AK Saçlılar’, Necmettin Erbakan’ı terk etmeyen, hareketin duayen isimlerinden oluşuyor. YİK’te Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun yanı sıra Recai Kutan, Oğuzhan Asiltürk, Ahmet Tekdal, Mustafa Kamalak ve Yasin Hatipoğlu gibi Milli Görüş hareketinin sembol isimleri yer alıyor.