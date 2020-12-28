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Spor Ertelenen Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı yarın oynanacak
Spor

Ertelenen Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı yarın oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-28 20:21:32 -
Ertelenen Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı yarın oynanacak

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması gereken ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması gereken Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması Antalya'da yaşanan yoğun yağış ve saha zemininin elverişsiz olması nedeniyle maçın hakemi tarafından yarın aynı saate ertelendi." denildi.

Antalya Stadı'nda yarın oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.


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