Ertelenen AUZEF güz yarıyılı bütünleme sınavı ne zaman? 2022 AUZEF telafi sınavı nasıl yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan AUZEF bütünleme (telafi) sınavları olumsuz hava şartları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişi.

AUZEF 2022 güz yarıyılı telafi (bütünleme) sınavı ne zaman yapılacak?

2022 AUZEF telafi sınavına hazırlanan adaylar erteleme sonrası AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman olacak? Ertelenen AUZEF bütünleme sınav tarihi açıklandı mı? 2022 AUZEF telafi sınavı ne zaman olacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan AUZEF bütünleme (telafi) sınavlarının, olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Peki AUZEF telafi sınavı nasıl çevrimiçi mi yüz yüze mi?

AUZEF 2022 bütünleme sınavı online mi yüz yüze mi, nasıl yapılacak

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Değerli Öğrencilerimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda ülkemizin pek çok ilinde olumsuz hava şartlarının uzun süreli devam edebileceği bilgisine ulaşılmıştır. Öğrencilerimizin bu olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamaları ve akademik takvimin aksamaması için İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı telafi (bütünleme) sınavının 28 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilmesine İstanbul Üniversitesi’nin 20.01.2022 tarih ve 44 no’lu Senatosu’nda karar verilmiştir. Tüm öğrencilerimize başarılı ve sağlıklı günler dileriz."