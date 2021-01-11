Ertelenen 2020 ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ALES, YÖKDİL, DUS-STS Diş Hekimliği, E-YDS 13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının koronavirüs tedbirleri için ertelendiğini duyurmuştu. Yeni gelen tedbirler sonrasında vaka sayılarında düşüşlerin yaşanmaya başlamasıyla birlikte sınavların hangi tarihte yapılacağı bir kez daha gündeme geldi.

Konuya ilişkin ÖSYM’den henüz resmi bir açıklama gelmediği için sınav tarihleri netleşmedi. Fakat aşı uygulamalarından sonra Ocak ayı sonu, Şubat gibi resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.