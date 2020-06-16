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Ertan Taşlı, Vali Dağlı’ya yeni görevinde başarılar diledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği görevinde iken Samsun Valiliğine atanan Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:16:20 -
Ertan Taşlı, Vali Dağlı’ya yeni görevinde başarılar diledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği görevinde iken Samsun Valiliğine atanan Dr. Zülkif Dağlı, 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı’ya veda ziyaretinde bulundu.


Düzce Valiliği görevinden Samsun Valiliği görevine atanan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 5. Bölge Birliği Başkanı ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı ve yönetim kurulu üyelerine veda ziyaretinde bulundu. Düzce Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve 5. Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “4 yıldır ilimizde görev yapan Sayın Vali’mizle uyumlu bir çalışma dönemi geçirdik. İlimiz için yaptığı çalışmalar ve Esnafımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim. Sayın Valimiz Dr. Zülkif Dağlı’ya yeni görev yerinde başarılar dilerim” dedi.

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