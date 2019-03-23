Ertan Saban Avlu'ya mı katıldı? | Ertan Saban kimdir?
Avlu oyuncu kadrosunu Ertan Saban ile güçlendirdiği iddia edildi. Peki, Kurtlar Vadisi dizisinde de oynayan Ertan Saban kimdir? Ertan Saban kaç yaşında? Ertan Saban nereli? Ertan Saban hangi dizilerde oynamıştır?23 Mart 2019 Cumartesi 15:32
Avlu oyuncu kadrosunu Ertan Saban ile güçlendirdiği iddia edildi. Peki, Kurtlar Vadisi dizisinde de oynayan Ertan Saban kimdir? Ertan Saban kaç yaşında? Ertan Saban nereli? Ertan Saban hangi dizilerde oynamıştır?
Ertan Saban Avlu'ya mı katıldı?
Ünlü oyuncu Ertan Saban, Avlu’ya katılıyor. Ertan Saban, 'Oğuz Okan' karakteriyle 38. bölümde izleyiciyle buluşacak.
Ertan Saban kimdir?
Ertan Saban, 4 Aralık 1977 tarihinde, Makedonya’da dünyaya geldi. Saban, uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Daha sonra Türkiye’ye gelerek oyunculuğa başladı.
Saban, Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları adlı sinema filmlerinde rol aldı.
En son Ali Atay'la beraber “Mutlu Ol Yeter” adlı dizide rol almaktaydı. Sanatçı şu anda “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde “Gölge” karakterini canlandırmaktadır.
Ünlü oyuncu Ertan Saban, 2008 yılında, “Başka Semtin Çocukları” filmiyle, 4. Kaunos Altın Aslan Film Festivalinde “En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü” almıştır.
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