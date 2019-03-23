Ertan Saban Avlu'ya mı katıldı? | Ertan Saban kimdir? Avlu oyuncu kadrosunu Ertan Saban ile güçlendirdiği iddia edildi. Peki, Kurtlar Vadisi dizisinde de oynayan Ertan Saban kimdir? Ertan Saban kaç yaşında? Ertan Saban nereli? Ertan Saban hangi dizilerde oynamıştır?

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