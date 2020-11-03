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Gündem Ertan Özyiğit, 'Beklenen oldu' diyerek koronavirüs ile ilgili kötü haberi verdi
Gündem

Ertan Özyiğit, 'Beklenen oldu' diyerek koronavirüs ile ilgili kötü haberi verdi

Stratejist yazar Ertan Özyiğit, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün mutasyona uğradığını belirterek kritik detayları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:27:00 -
Ertan Özyiğit, 'Beklenen oldu' diyerek koronavirüs ile ilgili kötü haberi verdi

ABD’de yapılan bir çalışmada mutasyona uğrayan koronavirüsün daha bulaşıcı olabileceği ifade edildi. Şu anda dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün mutasyona uğramış son halinin daha bulaşıcı olabileceği belirtildi.

Konuya ilişkin konuşan araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, "Beklenen oldu ve Corona mutasyona uğradı. Avrupa’da artan vaka sayılarının sebebinin, Covid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türü olabileceğini açıkladı. Haziran ayında İspanya’da ortaya çıkan “20A.EU1” adlı, corona virüsün 12 Avrupa ülkesinde görüldüğü belirtildi. Sonuç, daha bulaşıcı ve daha öldürücü" dedi.

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