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Ersun Yanal'dan flaş Slimani açıklaması

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, açıklamalarda bulundu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 23:06
Ersun Yanal'dan flaş Slimani açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor maçının ardından konuştu

Yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Yanal, "Bir süreç yakalamak zorundayız. Bu da Fenerbahçe'ye yakışan bir hedef olmalı. Bugün sadece ilki başladı. Kazanmamayı alkışkanlık haline getiren bir takım konumundan kazanmayı alışkanlık haline getirirsek her şey çok farklı olur. Victor Moses henüz bizimle bir antrenman yaptı, katkıları olacak. Fenerbahçe'nin hedefleri sadece şampiyonluk değil çok daha büyük. Bugünkü hedef ise sadece kazanmak değil hak ederek kazanmaktı." dedi.

Takımdan ayrılması gündemde olan Cezayirli forvet hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Slimani'nin Fenerbahçe ile olan ilişkisi ve bağı zayıflamıştır..." sözleriyle ayrılık sinyali verdi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 23:06
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