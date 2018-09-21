Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb karşısında alınan ağır yenilgiyle birlikte Phillip Cocu'nun geleceği tehlike altına girdi. Kötü performans sonrası Hollandalı teknik adam sorumluluğu üstüne alırken, Sarı-Lacivertli taraftarların büyük bölümünde Cocu'ya olan güven sarsıldı ve bir kez daha Ersun Yanal ismi öne çıktı.

Sarı-Lacivertli yönetim, 2013-2014 sezonunda takımı şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal için nabız yoklamaya başladı. Ancak bu durum tecrübeli teknik adamın yapılacak resmi teklifi kabul edeceği anlamına gelmiyor.

Milliyet'in edindiği bilgiye göre; Teknik ve idari olarak kendi ekibini getirmek isteyen Yanal'ın, ayrıca 'Direkt olarak başkanla çalışırım, Comolli'ye bağlı olmam' düşüncesinin olduğu öğrenildi.

ALİ KOÇ 'HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIRIZ' DEMİŞTİ

BaşkanAli Koç, Comolli ve Cocu için FB TV'de yayınlanan 'Camiaya sesleniş' programında şu ifadeleri kullanmıştı:

Damien Comolli ile 8-9 ay çalıştım. Seçim sürecinde de çalıştım. Kimyamız tuttu. Uluslararası networkünden etkilendim. Geçmiş CV'sinden etkilendim. Nisan ayına kadar aklımda yoktu. Nisan'da teklif ettim. İki ayrı kulüpten teklif almayı bekliyordu. Birinden aldı, birinden istediği şartlar gelmedi. 3. tercih olarak biz vardık ve kabul etti. Comolli'nin seçim sürecinde parasını kim verdi diye haberler çıkıyor saçma sapan. Kim ödeyecek, tabii ki ben ödedim. Damien ile bu yolculuğa çıktık. Arkasından yabancı teknik direktör seçiminde Cocu'yu seçtik. Cocu'yu neden seçtim? Benim arzum kariyerinde bir başarısı olan ama çok daha yüksekleri hedefleyen, geçmişte futbol kariyeri olan ve başarı sağlamış, gençliğe önem veren ve deli gibi büyük bütçelerle oynamayan birisini arıyordum. Phillip Cocu bunların hepsini sağlıyordu. İnşallah başkanlığım süresince tek teknik direktör kendisi olur. Ama futbol bu, belli olmaz. Arzuladığımız başarı gelmediği halde de gereken her türlü önemi alabiliriz. Ancak mecbur kalmadıkça hiçbir radikal karar almayız.