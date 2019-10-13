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Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den Dario Melnjak hamlesi

Devre arası kadrosuna sol bek transferi yapması beklenen Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'da forma giyen Dario Melnjak için harekete geçti.

13 Ekim 2019 Pazar 11:26
Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den Dario Melnjak hamlesi

Fenerbahçe'de lig mücadelesi devam ederken devre arasında takımın eksiklerinin giderilmesi için de çalışmalar sürüyor.

Sarı-lacivertlilerin Ocak ayı için teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği Çaykur Rizespor'un sol beki Dario Melnjak'ı listesine aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Ocak ayında açılacak transfer döneminde önce Hırvat sol bekin transferini bitirmek için masaya oturacak. Yaz transfer döneminde Roma'nın yıldızı Kolarov için yoğun çaba sarf eden ancak alamayınca rotayı Melnjak'a çeviren Kanarya, Çaykur Rizespor yönetimi ile arasında bir anlaşma zemini oluşması için yeterli süre bulamamıştı.

1 yıl opsiyonu bulunuyor

26 yaşındaki savunmacı için bir kez daha Karadeniz ekibinin kapısını çalacak olan Fenerbahçe, transferi para ve takas formülüyle bitirmeyi hedefliyor. Sezon sonunda sözleşmesi biten ancak kulüp taraflı 1 yıl opsiyonu bulunan Melnjak için 2 milyon Euro bonservis bedeli konuşuluyor. Fenerbahçe ayrıca oyuncu teklif edecek.

Melnjak, Rizespor'a Ocak 2019'da Domzale'den 60 bin Euro'ya transfer oldu. Rize'de 2019 yılının ligde skora en çok katkı veren (6 gol, 2 asist) savunmacısı olan Melnjak, Haziran ayında ilk kez Hırvatistan Milli Takımı kadrosuna seçildi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:26
  1. Fenerbahçe
  2. Çaykur Rizespor
  3. Dario Melnjak
  4. Ersun Yanal

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