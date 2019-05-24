Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den Başakşehir'in yıldızına kanca

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım kurmak için çaba harcayan teknik direktör Ersun Yanal’ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer edilmesini istediği vurgulandı.

Başakşehir’in 4 Ocak 2017’de Gençlerbirliği’nden 1 milyon 610 bin euroya transfer ettiği İrfan Can, orta alanda hem defansif hem de ofansif olarak görev yapabiliyor. Yanal’ın İrfan Can’ı ön libero olarak kullanmayı planladığı öğrenildi. İrfan Can geçtiğimiz sezon Turuncu Lacivertli formayla 36 maça çıktı. 2 bin 655 dakika görev yapan genç oyuncu, 4 gol atarken, 5 de asist yapmayı başardı.