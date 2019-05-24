0553 313 94 23

Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den Başakşehir'in yıldızına kanca

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'de top koşturan İrfan Can Kahveci'yi yakın takibe aldı.

24 Mayıs 2019 Cuma 04:24
Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den Başakşehir'in yıldızına kanca

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım kurmak için çaba harcayan teknik direktör Ersun Yanal’ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer edilmesini istediği vurgulandı.

Başakşehir’in 4 Ocak 2017’de Gençlerbirliği’nden 1 milyon 610 bin euroya transfer ettiği İrfan Can, orta alanda hem defansif hem de ofansif olarak görev yapabiliyor. Yanal’ın İrfan Can’ı ön libero olarak kullanmayı planladığı öğrenildi. İrfan Can geçtiğimiz sezon Turuncu Lacivertli formayla 36 maça çıktı. 2 bin 655 dakika görev yapan genç oyuncu, 4 gol atarken, 5 de asist yapmayı başardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 04:24
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Medipol Başakşehir
  4. İrfan Can Kahveci

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye..
    2. Dikkat... Uyarılar peş peşe geldi.....
    3. İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
    4. 24.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Ve Pentagon açıkladı... Korkutan o..
    6. Şarampole düşmekten son anda kurtarıldı
    7. Üniversite öğrencileri kaza yaptı:..
    8. GÜNCELLEME Konya'da belediye..
    9. Süleyman Soylu Avcılar'da sahur..
    10. Bıçaklı saldırıya uğrayan belediye..
    11. Başkent’te marketteki hırsızlık anı..
    12. Tuzlada bir binanın beşinci katında..
    13. Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi..
    14. GÜNCELLEME Konya'da belediye..
    15. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi..
    16. SGK'ya sözlü sınavla 400 personel..
    17. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    18. İtalyanlar duyurdu! Trabzonspor,..
    19. Binali Yıldırım Fatih’te vatandaşlarla..
    20. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Ünlü gazeteci: HDP'li Sezai Temelli, İsmet İnönü'nün akrabası
    Ünlü gazeteci: HDP'li Sezai Temelli, İsmet İnönü'nün akrabası
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    FETÖ’cü Hakan Şükür yine tehdit etti! “Kayıt altına alıyoruz”
    FETÖ’cü Hakan Şükür yine tehdit etti! “Kayıt altına alıyoruz”
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti

    Günün Karikatürü

    24 Mayıs 2019
    “Her gün tekzip yiyen gazetedeki dedikodu YSK kararına geçer mi? Maalesef geçti”
    “Her gün tekzip yiyen gazetedeki dedikodu YSK kararına geçer mi? Maalesef geçti”
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı