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Ersun Yanal noktayı koydu: İslam bize yeter

Forvet arayışlarına girdiği iddia edilen Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın noktayı koyduğu ve "İslam Slimani bize yeter" dediği öğrenildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:08
Ersun Yanal noktayı koydu: İslam bize yeter

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal futbolcuların motivasyonunu en üst seviyede tutmaya çalışıyor. Bu isimlerin başında ise İslam Slimani var.

Sarı-lacivertliler devre arasında ilk hazırlık maçını Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yaptı. Fenerbahçe mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılsa da ilk 17 maçta hayal kırıklığı yaşatan Slimani, bu karşılaşmada da beklenilen performansı ortaya koyamadı.

Ersun Yanal İslam Slimani'den vazgeçmiyor

Ersun Yanal'ın ise futbolcusuna güveni tam. Süper Lig'in kalan maçlarında Cezayirli forvet oyuncusunu kullanmanın hesaplarını yapan Yanal, Slimani ile özel görüşmeler gerçekleştiriyor ve futbolcusuna moral veriyor.

Tecrübeli teknik adam, Slimani'ye gol atmasa bile oyun içindeki katkısının önemli olduğunu ifade ediyor. Kendisinden vazgeçmediğinin altını çiziyor.

"Forvet almayacağız"

Öte yandan Fransız Sportif Direktör Damien Comolli de forvet bölgesinde kaliteli futbolcularının olduğunu ve bu bölgeye transfer yapmayacaklarını dile getirmişti.

Comolli sözleri şu şekildeydi: "Forvet transferi yapmayacağız. Başka mevkilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

 

 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:08
  1. AZ Alkmaar
  2. Fenerbahçe
  3. Ersun Yanal
  4. İslam Slimani

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