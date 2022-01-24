Ersun Yanal geri mi dönüyor?

4 aydır boşta olan teknik direktör Ersun Yanal'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'deki ikinci dönemi sonrası görev yaptığı Antalyaspor'da yolların ayrıldığı Yanal'a önemli bir teklifin geldiği iddia edildi.

60 yaşındaki teknik direktörün, Kosova Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında olduğu öne sürüldü. Antalyaspor ile sezona başlayan Ersun Yanal sekizinci haftada Akdeniz ekibi ile yollarını ayırmıştı. O zamandan beri takım çalıştırmayan Yanal'ın ismi Kosova Milli Takımının teknik direktörlüğü için geçiyor.

Kosovan Footy tarafından yapılan haberde; Ersun Yanal'ın Kosova Milli Takımı için ismi geçen teknik adamlardan biri olduğu yazıldı.

Antalyaspor'un başında Ersun Yanal, 327 gün görevde kaldı. 6’sı kupa olmak üzere 46 maça çıktı. Bu maçlarda Yanal, 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Yanal'ın ayrılmasının ardından takımın başına Nuri Şahin getirilmişti.

FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kariyerinde daha önce Denizlispor, Yeni Salihlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'da görev alan Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yle tarihi bir şampiyonluk kazanmıştı.