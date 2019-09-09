0553 313 94 23

Ersun Yanal: “En güzel güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “En güzel güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır” diye konuştu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:05
Ersun Yanal: “En güzel güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “En güzel güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır” diye konuştu.


Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal, İdari Menajer Volkan Ballı, Antrenör Volkan Demirel, futbolcular Adil Rami ve Harun Tekin, Fenerbahçe Koleji’nin açılış etkinliğine katıldı. Etkinlikle bir konuşma yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kürsüye çıkmanın, sahaya çıkmaktan daha heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Burada bulunmaktan sonsuz mutluluk duymakla birlikte heyecanlıyım. Bir ülkenin geleceğine karşı konuşmak heyecan verici. Bu geleceğin ta kendisi olan gençlerimiz, bir de Fenerbahçe arması altında eğitim görüyorsa heyecanlanmamak mümkün değil. Eğitime çağdaş yaşama olması gereken katkısını kulüp tüzüğüne taşıyan bir camianın üyesiyim. Çünkü bu eğitim ve çağdaş yaşam tasarılarını Mustafa Kemal ilkeleri üzerine ve anayasasına koyan bir toplumun üyesiyim. Bilgi, bilim, eğitim; su kadar ekmek kadar önemli. Cehaletin toplumları nasıl yerinde saydırdığını hepimiz biliyoruz. İşte bu yüzden sizler çok önemlisiniz. Bu ülke kadar, cumhuriyet kadar önemlisiniz. O yüzden ne zaman nerede olursanız olun tıpkı kulübün, başkanım camiam gibi bende yanınızda olacağım. En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:05
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi
    1. Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza..
    2. Başkan Esen, DADD üyeleriyle bir araya..
    3. TAŞGAD’tan şehit ve gazi çocuklarına..
    4. Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah..
    5. Galatasaray, Kasımpaşa maçı..
    6. “Alpullu Yeni Turizm Konuları..
    7. 09.09.2019’da ’evet’ dediler
    8. Aşure günü yapılması gereken ibadetler..
    9. Kerbela’da şehit edilen Hazreti..
    10. Üzerine yük asansörü düşen işçi..
    11. Galatasaray, Kasımpaşa maçının..
    12. Suya düşen otizmli çocuk hayatını..
    13. Başkan Altay: “Gençlerimiz Türkiye’yi..
    14. Küçükçekmece’de yeni eğitim öğretim..
    15. BM'den İklim değişikliği uyarısı
    16. Kamil Karabörk kimdir? Hatay Emniyet..
    17. "Anaların eylemi Anadolu'nun umududur"
    18. Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde..
    19. Sultangazi'de sahte içki operasyonu!
    20. Edenred Türkiye Kadın Yelken..
    21. Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall
    22. Başkan Arısoy, Haluk Ündeğer..
    23. Van deprem son dakika kaç şiddetinde..
    24. Hulusi Akar Bulvarına yaya ve bisiklet..
    25. Şuurlu öğretmenlerden MEB’e çağrı:..
    26. İHH'den Suriye'de çocuk şenliği
    27. Üsküdar’da dev kazanlarda aşureler..
    28. Köye özel toprakla mayalanan pekmez..
    29. D-650 karayolunda tır devrildi, trafik..
    30. British Airways pilotları grevde, 2..
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!