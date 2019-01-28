Ersun Yanal ayrılığı açıkladı! Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Diego Reyes'in takımdan ayrılacağını söyledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Ülker Stadında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Artık galibiyetlere başlayacağımız yolculuğun ilk etabı bugün. Lig yeniden başlıyor gibi mücadele edeceğiz. Arzulu oynayıp, kazanmamız gerekiyor. Slimani ve Reyes'in görüştükleri takımlar var. Sanırım Reyes bugün görüşmeleri bitirdi. Kadromuz 21 kişi, bu isimlerle çıkıyoruz." dedi.

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