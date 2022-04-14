Ersoy’dan Fatih Medresesi’ne ilişkin dikkat çeken paylaşım
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ayasofya Fatih Medresesi'nde incelemelerde bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ayasofya Fatih Medresesi'nde incelemelerde bulundu. Denetlemeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ersoy, “Ayasofya Fatih Medresesi'nde incelemelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın açılışını yapacağı medresede hazırlıklarımız tamam. Tarihî mirasımızı bir bilim merkezi olarak aslına rücu ettiriyoruz” dedi.