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Siyaset Ersoy’dan Fatih Medresesi’ne ilişkin dikkat çeken paylaşım
Siyaset

Ersoy’dan Fatih Medresesi’ne ilişkin dikkat çeken paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ayasofya Fatih Medresesi'nde incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 16:11:00 -
Ersoy’dan Fatih Medresesi’ne ilişkin dikkat çeken paylaşım

YENİ AKİT  ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ayasofya Fatih Medresesi'nde incelemelerde bulundu. Denetlemeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ersoy, “Ayasofya Fatih Medresesi'nde incelemelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın açılışını yapacağı medresede hazırlıklarımız tamam. Tarihî mirasımızı bir bilim merkezi olarak aslına rücu ettiriyoruz” dedi.

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