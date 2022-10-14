Ersin Tatar'dan maden kazası paylaşımı
Amasra'da meydana gelen maden kazasına ilişkin paylaşımda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.
Ersin Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın Amasra'da maden ocağındaki patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. En erken zamanda arama ekiplerinin kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını dilerim. Milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.