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Dünya Ersin Tatar'dan BM'ye 6 maddelik Kıbrıs önerisi! Türkiye ve Yunanistan...
Dünya

Ersin Tatar'dan BM'ye 6 maddelik Kıbrıs önerisi! Türkiye ve Yunanistan...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM’ye 6 maddelik kalıcı çözüm önerisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 20:55:00 - 2021-04-28 20:59:02
Ersin Tatar'dan BM'ye 6 maddelik Kıbrıs önerisi! Türkiye ve Yunanistan...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci gününde Birleşmiş Milletlere (BM) Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan bir öneri sundu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci günündeki ilk toplantı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlığında gerçekleştirildi. Tatar toplantıda, BM’ye Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan bir öneri sundu.

Tatar 6 maddeden oluşan önerisiyle, BM Genel Sekreterinin inisiyatif alıp, yeni bir BM kararı geçirmesini ve Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlarla eşit uluslararası statüye ve egemenliğe sahip olmasını amaçlıyor.

6 maddelik öneriler ise şöyle;

1- Genel Sekreterin inisiyatif alıp yeni bir Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasıyla birlikte iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve eşit egemenliği garanti altına alınacak. Alınacak bu yeni karar, iki devletin iş birliğine dayalı bir ortaklık kurmasının yolunu açacak.

2- Bahse konu kararla birlikte sağlanacak eşit uluslararası statü ve eşit egemenliği sonrası, iki taraf, sonuç odaklı, zaman limitli BM nezdinde bir müzakere sürecini başlayacak. Bu müzakereler iki tarafın anlaşacağı bir iş birliği anlaşmasını hedefleyecek.

3- İki devlet arasındaki bu müzakereler AB konuları, mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemeleri gibi konuları ele alıp, ilişkileri düzenleyecek.

4- Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek, eğer ihtiyaç duyulursa, AB de gözlemci olarak katılabilecek.

5- Eğer iki devlet herhangi bir kontekste bir anlaşmaya varırsa, iki devlet bir birlerini eş zamanlı tanıyacak, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bunu destekleyecek.

6- Ulaşılacak olan herhangi bir anlaşma eş zamanlı şekilde referanduma gidecek.

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