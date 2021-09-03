Ersin Tatar: Sizlerin acısı bizimde acımızdır

Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile açıklamalarda bulundu.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vatandaşların sevgi ve selamlarını getirdiğini aktardı. Antalya'da ve diğer bölgelerdeki yangın felaketinden sonra maalesef böyle bir sel felaketi ile karşı karşıya geldiklerine işaret eden Tatar, şöyle konuştu:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tabii ki bütün bu gelişmeleri büyük bir acı ile izledik. 23 gündür burada çok yoğun bir çalışma olduğunu birlikte gördük. Az önce Sayın Süleyman Soylu bakanımız bize sunduğu takvimde burada son 23 günde yapılan çalışmaların ne kadar yoğun bir şekilde gerçekleştiğini anlattı. Buranın tekrar eski haline dönmesi için altyapısıyla, çevre düzenlemesiyle ve yapılacak olan diğer doğal gaz çalışmasıyla gerçekten inşallah bütün bunlar bitirildiğinde eskiden daha da iyi bir yerleşim yeri olabileceği yönünde bir sunum gördüm. Kendisini ve bu eserlerin ortaya çıkmasında emeği bulunan kurum ve kuruluşları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili makamlarını tebrik etmek istiyorum."

AFAD'ın çalışmalarını da yakında izlediğine belirten Tatar, şöyle devam etti:

"Gerçekten bu kadar kısa zamanda bu kadar iyi toparlayabilmek o sel felaketinin etkisini ve zarar gören mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan çeşitli çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde, bir disiplin içerisinde ne kadar etkili ve Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olarak bütün bu yaraları sarmasında yaptığı çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha burada görmüş olduk. Bir kez daha ben hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. 100'e yakın kardeşimizi; 82 kişi hayatını kaybetmişiz ve 15-16 kişinin de kayıp olduğu söyleniyor; dolayısıyla 100'e yakın insanımızın, vatandaşımızın hayatını kaybetmesi bizleri çok üzmüştür. Onlara rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların acılarını biz de paylaşıyoruz. Burada yaşayan insanların tekrar geleceğe umutla bakabilmesi için bu anlamda buradaki çalışmaların sürdürülmesi önemlidir."

"KKTC büyük bir tehlike atlattı"

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketi yaşandığını hatırlatan Tatar, şunları söyledi:

"Biz şu an Bozkurt'tayız. Bozkurt'ta en fazla yağışı alan, bir bakıma 6 ayda yağacak yağmur bir anda buraya boşalıyor. Bu da dünyada birtakım ekolojik dengesizlikler, küresel ısınma, yangın felaketlerinden sonra su felaketlerine yol açtı. Bildiğiniz gibi son 2-3 gündür de Suriye kaynaklı bir yakıt sızması ile KKTC'nin özellikle Karpaz bölgesinin büyük bir tehlike atlattı. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile sızıntı sonrasında hemen irtibata geçtik ve hemen bu sorunun giderilmesi için planlama gerçekleştirdik. Eğer o felaket bizi vursaydı bu işin nasıl engelleneceği konusunda bir çalışma gerçekleştirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türkiye'nin katkılarıyla. Bu olaylardan dersler çıkarmak lazım. Dolayısıyla ben bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş olsun diliyorum. Sizlerin acıları bizim de acımızdır. Bu mesajı tüm Türkiye'ye iletmek için buradayım."

Kıbrıs Türklerinin 1974'ten önce çok zor günler geçirdiğini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"Milli şuur ve tarih bilinciyle hep birlikte var olmanın gayreti içerisinde insanlarımıza hak ettiği refahı, mutluluğu ve geleceğe umutla bakabilmenin özgüveniyle bütün bu çalışmaları yürütmek hepimizin temenni ve dileği. Biz KKTC'den durumu böyle görüyoruz. Biz de çok itildik, kakıldık. 1974'ten önce Kıbrıs Türklerinin nasıl soykırımdan geçirildiği, mezarlara gömüldüğü, Türklerin 103 köyünü yakarak binlerce insanımızı göçmen, diğerlerini canlı canlı mezarlara gömdükleri günleri yaşadık. Şimdi Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvencesinde oradaki güvenlik refah, barış bizler için çok değerli, çok kıymetli."

Toplantının ardından Kıbrıs gazileri tarafından Tatar'a plaket takdim edildi.