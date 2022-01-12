Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu aslen nereli? Ersin Destanoğlu takımı!

Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu kaç yaşında? Ersin Destanoğlu kaç gol yedi? soruları UEFA, 2022 yılında yıldız olabilecek 21 yaş ve altı futbolcuların listesinde Ersin Destanoğlu’nun da yer alması sonrası sorgulanır oldu.

Ersin Destanoğlu kimdir?

Ersin Destanoğlu 1 Ocak 2001'de İstanbul'da doğdu. Ersin Destanoğlu'nun boyu 1.95 cm, kilosu 88'dir, burcu ise oğlak burcudur. Ersin Destanoğlu, futbol kariyerine Bayrampaşspor'da başladı. 2012'de Beşiktaş'a karşı hazırlık maçında gösterdiği performans, ona Beşiktaş'ın kapılarını açtı genç Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ın kadrosuna katıldı. Takvimler 2017-18 sezonunu gösterdiğinde U-21 Takımı'nın as kalecisi olan Ersin, ligde 24 maça çıkarken, UEFA Gençlik Ligi’nde ise 5 maçta forma giyme şansı yakaladı. Sonrasında A takıma yükselen Ersin Destanoğlu, 2019-2020 sezonunda 8, 2020-2021 sezonunda ise 35 maçta forma giydi. Ersin 2020-2021 sezonunda forma giydiği 35 maçın 13'ünde kalesini gole kapadı.